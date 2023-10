Esporotricose em gatos tem cura e posse responsável é chave para prevenção

Pelo fato de o fungo estar presente no ambiente e de forma mais comum na terra e em troncos de árvores é que existe a falsa ideia de ser uma "doença de gatos", já que os felinos têm o hábito de afiar as garras em troncos e de enterrar seus dejetos, adquirindo assim o fungo com mais facilidade nas unhas.

Há uma predileção da espécie brasiliensis pelo felino, mas há esse gênero de fungo em plantas, espinhos de flores, minas. Inclusive, é uma doença considerada ocupacional inclusive pelos jardineiros. O gato é uma vítima da doença e não o culpado , explica a veterinária dermatologista Ana Claudia Balda, diretora da escola de medicina veterinária da FMU e sócia proprietária da clínica Derme for Pets.

Ela também afirma que os gatos não castrados acabam se envolvendo mais em brigas pelas fêmeas e dessa forma inoculam o fungo na pele de outro gato pela arranhadura. A doença pode ser transmitida por arranhadura, mordedura ou contato com a lesão de pele.

O gatinho Pietro Imagem: Arquivo pessoal

Foi o que provavelmente aconteceu com o Pietro antes de ser adotado pela professora Erica de Liandra Salvador, 42 anos, que foi quem notou as primeiras feridas na pele do gatinho, mas achou que fossem machucados comuns. O ritmo acelerado com que as feridas pioraram e o estado de fraqueza repentino apresentado pelo bichano a fizeram procurar um veterinário com urgência.

Após alguns equívocos no início do tratamento e a partir da adoção de um novo protocolo, Pietro voltou a alimentar-se e começou a melhorar (dos 5 kg que pesava saudável, o gatinho chegou a um quadro de fraqueza com 3,7 kg).