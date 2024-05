Jornalista revela rosto de mulher que diz ser a 'Martha real', de Bebê Rena

O jornalista britânico Piers Morgan anunciou uma entrevista exclusiva com a mulher que afirma ter sido a inspiração para a personagem Martha, de 'Bebê Rena'. Na divulgação, foi revelada uma imagem de seu rosto.

O que aconteceu

"A Martha da vida real, de 'Bebê Rena', se revelou e me deu sua primeira entrevista na TV sobre o programa de grande sucesso da Netflix", escreveu o comunicador, que já apresentou o 'Good Morning Britain', o 'America's Got Talent' e o 'Britain's Got Talent'.

Segundo ele, o nome real da mulher é Fiona Harvey. O intuito da entrevista é para 'esclarecer as coisas'. Morgan ainda questionou na legenda se a entrevistada 'era uma stalker psicopata'. O programa será exibido nesta quinta-feira (9), e pode ser assistido no canal do YouTube de Piers, a partir das 19h (horário de Brasília).