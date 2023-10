Fácil e barato: 'truque da vovó' evita que o ovo quebre na hora de cozinhar

O ácido do vinagre acelera a coagulação da proteína do ovo e impede que a clara se espalhe por toda a água.

Dessa forma, o ovo vai ficando durinho (cozido) de fora para dentro, algo desejado entre chefs e cozinheiros, já que o ideal é que a gema fique cremosa.

Nesse caso, o vinagre pode ser substituído por outros ácidos, como limão e vinho branco.

Fonte: Zenir Dalla Costa, coordenadora do curso de Gastronomia do Centro Universitário Senac

*Com matéria publicada em 14/05/2021

