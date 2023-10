Uísque de 180 anos da rainha Vitória é mais velho do mundo (e pode ser seu)

O leilão das 24 garrafas históricas, que serão vendidas uma a uma, acontecerá de 24 de novembro a 4 de dezembro, no site da Whisky Auctioneer. Interessados deverão preencher um formulário de antemão para receber detalhes sobre como funcionará o processo do leilão em whiskylink.co/Blair-Castle.

Especialistas dizem que é difícil prever o valor de arremate de cada garrafa da bebida, já que não existe precedente de um produto parecido. Alguns estimam um preço próximo de 10 mil libras (cerca de R$ 62 mil) cada.

A paixão de Vitória pela Escócia --e pelos uísques

Antes da primeira visita da monarca ao país, a Casa Real já comprava uísques escoceses, de acordo com uma carta de Charles A. Murray, um funcionário da rainha, a Daniel Campbell of Islay, obtida pela revista especializada Scotch Whisky. No documento de 1841, ele encomenda um barril da região para o batizado do príncipe de Gales, filho de Vitória e futuro Edward 7º.

No entanto, teria sido na primeira visita do casal real em 1842, quando ela tinha apenas 23 anos, que o fascínio de Vitória pela Escócia — e pelo uísque — começou. Aos poucos, ela passou a conhecer diferentes destilarias e a dar um selo real de aprovação a algumas delas a partir de 1843, prática iniciada timidamente por seu tio, William 4º, dez anos antes.

Desenho feito pela rainha Vitória da própria filha vestida em típico traje escocês com tartã. A estampa xadrez, aqui exaltada pela monarca, chegou a ser proibida pela Coroa no país durante o século 18 Imagem: Divulgação/Royal Collection Trust

De acordo com outros registros públicos da família real, Vitória e Albert "ficaram tão chocados com as Terras Altas que decidiram voltar". Um desenho feito pela rainha de sua filha Vitória, a Princesa Real, mostra a menina no típico tartan escocês em 1844, mesmo ano da histórica longa visita a Anne Murray, que solidificou uma decisão transformadora para a monarquia: a compra do Castelo de Balmoral, residência particular da família que, nas gerações seguintes, se tornou o destino de verão da realeza.