Modo de preparo

Água de mel com especiarias Dilua o mel na quantidade estipulada de água e leve ao fogo por 10 minutos com as especiarias. Espere esfriar para que as ervas continuem entregando sabor. Peneire e armazene em garrafas de vidro. Rendimento: 1 litro. Validade: 30 dias.

Purê de goiabada Pique a goiabada e leve ao fogo baixo com água. Mexa com espátula até diluir completamente. Peneire e armazene em bisnagas. Rendimento: 1,4 litro. Validade: 30 dias

Crocante de parmesão Coloque no forno a 150 graus por 6 minutos. Espere esfriar e retire com uma espátula.