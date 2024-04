Ex-iate milionário de Saddam Hussein virou sucata abandonada no Iraque

Imagem: PA Images via Getty Images

Quase tudo foi roubado

Com a prisão do ditador — que, três anos depois, acabaria sendo condenado a morte, por enforcamento, por um tribunal do Iraque, por crimes contra a humanidade —, o outrora imponente iate, um dos principais símbolo da riqueza e megalomania do ex-líder iraquiano, foi totalmente saqueado pelos moradores da cidade, como uma espécie de vingança contra os anos de atrocidades que o país havia passado.

Quase tudo foi roubado do barco, que jazia a poucos metros da margem. Equipamentos, mobiliário, peças de mármore, lustres, revestimentos de parede, estofados de veludo, pisos, poltronas e palco do seu teatro, janelas à prova de balas, com vidros de cinco centímetros de espessura, e até o mini-hospital que havia a bordo.

Mas a gota d'água foi a retirada dos motores, o que fez o casco encher de água e adernar, para sempre, na margem do rio, mesmo local onde sua carcaça se encontra até hoje, como pode ser vista nesta imagem do Google Earth.