Acidente ou assassinato? Velejadora sumida há 3 anos segue sendo mistério

"Ele não olhava nos meus olhos"

Na entrevista, Brenda Street também contou como ficou sabendo do desaparecimento da filha, através do próprio ex-namorado, dois dias depois.

"Ele mandou uma mensagem, pedindo que eu ligasse para ele. Estranhei, mas liguei, com vídeo, depois de tentar falar com minha filha. Ele só disse que ela havia caído no mar enquanto ele dormia, e que não a encontrou mais. Mas, apesar do vídeo, ele não olhava nos meus olhos, e logo desligou. Em seguida, bloqueou nossos números", contou a mãe da vítima, que, recentemente, através de carta, pediu a ajuda do atual ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, o ex-Primeiro Ministro do Reino Unido, David Cameron, para "interceder junto ao governo das Ilhas Virgens Americanas, para que uma investigação realmente séria seja conduzida".

No mínimo, o principal suspeito tem que ser ouvido pela Polícia

Brenda Street

Pessoa de interesse, mas não suspeito

Pelas leis dos Estados Unidos, já que é cidadão americano e, agora, residindo novamente no país, Ryan Bane pode, sim, ser classificado como "pessoa de interesse" em uma investigação, mas não como "suspeito", porque caberia a polícia das Ilhas Virgens apresentar, primeiro, provas contra ele. E isso a Polícia da ilha diz não ter.