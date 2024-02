Como restos de misterioso navio surgido na praia mudou a vida de uma cidade

Imagem: Anne Osmond

Eles tiraram fotos, gravaram vídeos e coletaram amostras da madeira do casco, para tentar determinar a idade e origem do barco - já que sua identidade, dada a quantidade de naufrágios que ocorreram no passado na perigosa costa leste canadense, será bem mais difícil de precisar. E isso os próprios técnicos já admitem.

"A princípio, o casco, que mede cerca de 25 metros de comprimento, parece ser de carvalho maciço, um tipo de madeira que não existe na região. Se for isso, já saberemos que ele veio de outro país. E como ele possui cavilhas de madeira, em vez de preços, isso permite supor que, talvez, tenha sido construído no século 19, ou mesmo antes disso", disse o arqueólogo-chefe da equipe, Jamie Brake, que, no entanto, para certa decepção dos moradores de Cape Ray, completou:

Mas é muito cedo para dizer se este naufrágio é historicamente significativo ou não

"De qualquer forma, é um grande evento para a região", contemporizou o presidente da Sociedade de Preservação de Naufrágios de Newfoundland e Labrador, Neil Burgess, tão entusiasmado com o achado quanto os moradores do povoado.

Vigília na praia

Desde que aquele grande casco apareceu na praia, todos os moradores de Cape Ray se uniram para protegê-lo.