Quem foi o Almirante Negro, tema da Paraíso do Tuiuti na Marquês de Sapucaí

Imagem: Acervo Fundação Biblioteca Nacional

A semente a revolta

Na Marinha, João Cândido logo se destacou pela facilidade no aprendizado, e no talento natural para a vida no mar.

Em pouco tempo, tornou-se um timoneiro confiável, e sua habilidade o levou a ser incluído na tripulação brasileira que, em 1906, foi enviada à Inglaterra, para ser treinada nos dois mais novos — e poderosos — navios encomendados pelo governo brasileiro: os encouraçados São Paulo e Minas Geraes.

Lá, além de aprender a movimentar as duas grandes embarcações, o jovem timoneiro tomou conhecimento de dois fatos: a extinção das punições na Marinha Inglesa, muitos anos antes, e o bem-sucedido motim no encouraçado russo Potemkin, ocorrido um ano antes, contra o regime tirânico dos oficiais daquele navio. E aquilo fez com que a semente da revolta brotasse dentro dele.

250 chibatadas

A gota d'água viria logo depois, quando, no retorno ao Brasil, em novembro de 1910, o capitão do Minas Geraes, comandante João Batista das Neves, navio no qual ele passou a servir, determinou que um dos marinheiros, o também negro Marcelino Rodrigues de Menezes, fosse punido com 250 chibatadas.