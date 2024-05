Tuchel confirma saída do Bayern de Munique

BERLIM (Reuters) - Thomas Tuchel confirmou nesta sexta-feira que deixará o Bayern de Munique no final da temporada, depois de não ter chegado a um acordo com o clube para continuar como técnico.

Tuchel assumiu o cargo em março do ano passado e levou o time ao título da Bundesliga na temporada passada, mas o Bayern terminará a atual campanha sem nenhum troféu pela primeira vez em mais de uma década.

Os dirigentes do Bayern informaram Tuchel em fevereiro que ele não permaneceria no time durante o último ano de seu contrato e sairia no final da temporada.