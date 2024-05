Holandês Arne Slot confirma que vai substituir Klopp como técnico do Liverpool

The Arne Slot era is coming to an end... 🔒



O Liverpool ainda não confirmou o substituto de Klopp, que deixará o clube após o último jogo da temporada, contra o Wolverhampton Wanderers, no domingo.

Slot está no comando do clube holandês desde 2021 e conquistou o título da liga Eredivisie em 2022-23, juntamente com a Copa KNVB nesta temporada. O Feyenoord também chegou à final da Liga Conferência Europeia na primeira temporada dele no clube.

Klopp anunciou em janeiro que deixaria o Liverpool no final desta temporada. Apesar de Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, e Ruben Amorim, técnico do Sporting de Lisboa, terem sido associados ao cargo, Slot, de 45 anos, vai assumir o comando.

Slot assinou uma extensão de contrato com o Feyenoord no final da última temporada até 2026, e a mídia informou que o Liverpool precisou pagar ao clube holandês uma quantia não revelada pela sua contratação.