Área dos Jogos Olímpicos tem reforço policial após ataque à delegacia

Autoridades de Paris reforçaram hoje (18) a presença policial no subúrbio de La Courneuve, ao norte, próximo à Vila Olímpica de Paris 2024, após um ataque a uma delegacia de polícia no final do domingo.

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, disse aos repórteres que nove pessoas foram presas depois que cerca de 50 jovens entraram em confronto com a polícia e atacaram a delegacia de La Courneuve com lançadores de fogos de artifício no domingo.

O ataque foi um protesto contra a morte de um jovem de La Courneuve na cidade vizinha de Aubervilliers durante uma perseguição policial na semana passada; o episódio se deu após o jovem ter se recusado a parar sua moto quando a polícia ordenou que o fizesse.