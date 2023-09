Ucrânia anuncia boicote a competições que envolvam equipes da Rússia

Mas a federação europeia disse na terça-feira que "as crianças não devem ser punidas por ações cuja responsabilidade cabe exclusivamente aos adultos", e que as equipes russas sub-17 serão readmitidas nas competições "no decorrer desta temporada".

"A UAF condena veementemente a decisão de hoje sobre o retorno das equipes sub-17 da Federação Russa às competições internacionais", disse a federação ucraniana, pedindo à Uefa que mantenha sua proibição geral às equipes russas.

A Associação de Futebol da Inglaterra reagiu à decisão da Uefa na terça-feira dizendo que suas equipes juvenis não jogarão contra a Rússia.

O Campeonato Europeu Sub-17 masculino será realizado no Chipre no próximo ano, enquanto o torneio feminino será realizado na Suécia.

O Ministério do Esporte da Ucrânia proibiu as associações esportivas nacionais de enviar delegações para competir em eventos em que russos ou bielorrussos estivessem competindo.

Posteriormente, a associação de futebol da Ucrânia esclareceu que sua equipe principal continuará a participar das Eliminatórias para a Euro 2024, apesar de a equipe da Belarus estar competindo em um grupo de recomendação separado.