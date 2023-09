Jogadoras de futebol da Espanha pedem que mais cabeças rolem após a saída de Rubiales

“A federação quer reforçar o seu compromisso com as campeãs mundiais, das quais está extremamente orgulhosa”, afirmou a RFEF em um comunicado. A organização afirmou que seu presidente, Pedro Rocha, permanecerá no cargo até a próxima eleição de liderança.

“É essencial empreender uma transformação gradual para garantir o futuro do futebol espanhol”, afirmou.

Um grupo original de 81 atletas convocou um boicote após o furor causado pelo beijo supostamente não consensual de Rubiales nos lábios da jogadora Jenni Hermoso em Sydney, depois que a Espanha venceu a Copa do Mundo no mês passado.

“As alterações especificadas para a RFEF baseiam-se na tolerância zero para com pessoas que, nos seus empregos dentro da RFEF, incitaram, ocultaram ou aplaudiram atitudes que vão contra a dignidade das mulheres”, afirmou o grupo de 39 jogadoras no comunicado.

“As mudanças produzidas até agora não são suficientes para que as jogadoras se sintam seguras.”

Um porta-voz da RFEF disse que a federação estava conversando com as jogadoras e adiou uma coletiva de imprensa na qual a recém-nomeada técnica Montse Tomé anunciaria a seleção para a partida da Espanha contra a Suécia, em 22 de setembro, pela Liga das Nações.