Juliana dos Santos e Douglas Silva são campeões no Dream Tour

A Etapa de São Chico do Dream Tour chegou ao fim neste domingo (22), e com a despedida também vieram os campeões. Juliana dos Santos levou entre as mulheres, enquanto Douglas Silva foi o grande campeão no masculino. A próxima etapa do Dream Tour acontecerá de 26 de novembro a 2 de dezembro, no Rio de Janeiro.

FEMININO

A surfista Juliana dos Santos levou sua segunda Etapa do Dream Tour na temporada, visto que a cearense havia vencido a segunda etapa, que aconteceu em julho na Praia do Buraco, no Espírito Santo. Juliana venceu a gaúcha Alexia Monteiro na final com uma onda de 8.17. Os bronzes ficaram com Silvana Lima e Laura Rapp, líder do ranking.

"Foquei muito bateria por bateria para vencer esse evento. Ontem acabei deslocando meu ombro no mar, mas não desisti, lutei até o final e o resultado veio. A cada vitória que eu conquistava falava pra mim mesma que estava mais próxima do meu objetivo, mas que ainda não tinha chegado lá. Agora sim veio o sentimento de dever cumprido. Vamos para a próxima etapa, cada vez mais perto do título de campeã brasileira", exclamou a campeã, muito feliz com o resultado.