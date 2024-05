Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o América-RN na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o América-RN por 2 a 1 na Neo Química Arena e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Yuri Alberto e Cacá marcaram para o alvinegro, e Wenderson fez para os visitantes.

Veja gols

Yuri Alberto abriu o placar para os paulistas ainda no 1° tempo. Ele recebeu passe de Bidon e, de primeira, bateu forte com a perna esquerda antes de balançar as redes.