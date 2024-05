Conjunto vai à final dos 5 arcos em Portimão com a 2ª maior nota

Com isso, terminaram na segunda posição dos cinco arcos, atrás somente do conjunto da Espanha que somou 36,700. O resultado garantiu a equipe brasileira na final da prova, que está marcada para domingo. Antes disso, as brasileiras entram em ação novamente para as classificatórias da série mista neste sábado (11).

Individual

Além do conjunto brasileiro, Geovanna Santos e Bárbara Domingos também competiram na Etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Portimão. Ambas as brasileiras disputaram as classificatórias do arco e da bola nesta sexta-feira.

Classificada para Paris-2024, Babi fez uma série sem penalizações na bola e garantiu vaga na final do aparelho somando 31,850 na 7ª posição. Jojo também se apresentou, mas acabou ficando fora da decisão ao fazer 31,150 e fechar em 10º lugar. No arco, as duas não avançaram. Bárbara foi 10ª colocada com 31,500 e Geovanna acabou na 18ª colocação com 29,500. Elas retornam neste sábado para as classificatórias das maças e fitas.