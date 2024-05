Babi Domingos vai à final da bola na Copa do Mundo de Portimão

Outra brasileira na competição, Geovanna Santos marcou 31.150 (16.0 de dificuldade, 7.6 de artístico e 7.550 de execução) para ficar em décimo lugar. Somente as oito primeiras colocadas de um total de 43 atletas se garantiram na final. A última classificada foi a alemã Anastasia Simakova, com 31.200. A final do aparelho ocorrerá no domingo (12), às 10h05 (horário de Brasília).

Já na disputa do arco, Babi Domingos terminou na décima posição, com 31.500. Ela teve 16.3 de dificuldade, 7.900 de artístico e 7.650 de execução. A última classificada à final foi a polonesa Emilia Heichel, com 32.200. Geovanna Santos terminou em 18º lugar, com 29.500 (15.8 de dificuldade, 7.200 de artístico e 6.500 de execução). Alina Harnasko liderou com 34.000.

Individual geral

Pela disputa individual geral, Babi aparece em nono lugar com o acumulado de 63.350, enquanto Geovanna é a 14º, com 60.650. As duas voltarão a competir neste sábado (11), pelas qualificatórias das maças e da fita. Para Babi, a Copa do Mundo de Portimão serve de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, para o qual ela já está classificada.