Brasileiros avançam às finais do Pré-Paralímpico de Remo

Ótimo começo do Brasil no Pré-Paralímpico de Remo em Lucerna, na Suíça! Na manhã deste domingo (19), dez brasileiros estiveram nas disputas classificatórias de quatro categorias. Em três delas, o Brasil avançou diretamente às finais, enquanto na outra terá de participar da repescagem.

As séries classificatórias deste Pré-Paralímpico de Remo contam com baterias classificatórias, repescagem e finais. Na classe individual PR1 M1x Skiff masculina, Renê Campos liderou a bateria 2 com o tempo de 9min48s70 e está garantido na decisão. O francês Alexis Sanchez fez o melhor tempo geral, na bateria 1, com 9min30s43.

Já nas duplas PR3 Mix2x Skiff, Diana Barcelos e Jairo Klug ficaram em 1º lugar com a marca de 7min37s72, cerca de cinco segundos à frente dos ucranianos Dariia Kotyk e Stanislav Samoliuk. Outra categoria com brasileiros classificados na final foi a PR3 Mix4