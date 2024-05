Companheiras parabenizam capitã Gabi em dia de aniversário

Gabi Guimarães está ficando mais velha. A capitã da seleção brasileira de vôlei feminino completa 30 anos de idade neste domingo (19), e pôde comemorar o aniversário em quadra. Ela atuou com a camisa amarelinha diante da Sérvia, em partida válida pela Liga das Nações, e, inclusive foi a maior pontuadora da partida que terminou com vitória brasileira. A torcida, que lotou o Maracanãzinho, cantou "Parabéns pra Você" à ponteira, que recebeu as felicitações e muitos elogios de suas companheiras de equipe.

"Acho que todo mundo já deve ter rasgado elogios para a Gabriela, mas é que não tem como. Eu conheço a Gabi desde os meus 15 anos, e vejo essa pessoa desde sempre. Ela não precisa de uma faixa embaixo do número para ser a líder que é. Ela sempre foi essa pessoa, mas eu vi muito a evolução dela como atleta e mulher ao longo desses anos", disse Rosamaria.

"Eu até me arrepio porque não tem como a Gabi não ser um exemplo para quem passa. Eu já tive outras capitãs, já passei em outros grupos, mas o que a Gabi tem de natural eu não sei se eu já vi em outra pessoa. Essa liderança, como ela une o grupo, como ela se comporta e o respeito que ela tem com as pessoas", completou a ponteira/oposta, que foi vice-campeã olímpica em Tóquio-2020.