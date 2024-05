Hugo Calderano perde para alemão nas oitavas do Saudi Smash

Hugo Calderano encerrou sua participação no Saudi Smash. Depois de duas vitórias, o brasileiro perdeu para o alemão Dang Qiu por 3 sets a 1 (11/9, 4/11, 11/5 e 11/8), na tarde desta quarta-feira (08), e caiu nas oitavas de final do torneio, que é o de maior nível no circuito mundial de tênis de mesa. Com isso, o Brasil não tem mais representantes vivos na competição.

Hugo e Qiu fizeram um primeiro set equilibrado, em que o alemão levou a melhor na reta final, em 11/9. O brasileiro voltou com tudo para a segunda parcial e, com golpes afiados, conseguiu ser dominante para fechar o set em 11/4. A partir do terceiro set, os papéis se inverteram: Qiu foi superior e ganhou por 11/5. Em seguida, ele manteve um intenso volume de ataques e saiu vitorioso em 11/8, ganhando o duelo.

Hugo é o oitavo colocado do ranking mundial, enquanto Dang Qiu é o número dez do mundo. Com a derrota do brasileiro, o Saudi Smash tem apenas dois dos oito principais cabeças de chave nas quartas de final do torneio masculino: o chinês Wang Chuqin e o francês Felix Lebrun. Dang enfrentará o compatriota Patrick Franziska, que eliminou o chinês Fan Zhendong, bicampeão mundial.