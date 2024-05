Betinho faz no estouro do cronômetro e o São Paulo vence no NBB

No terceiro jogo da série de quartas de final do NBB, o ala Betinho marcou no último segundo e o São Paulo derrotou o Minas Tênis Clube pelo placar de 86 a 84. Com a vitória, o Tricolor fez 2 a 1 no mata-mata e poderá decidir sua classificação à semifinal na próxima partida. As equipes retornam ao torneio no próximo sábado (11), às 14h30, na Arena UniBH.

A partida No início do jogo, o Minas largou em vantagem e começou o confronto abrindo seis pontos sobre o seu adversário. Mais tarde, o São Paulo conseguiu virar o jogo com um arremesso do estadunidense Malcolm Miller e fechou a parcial na frente por 19 a 16. Logo depois, a equipe visitante cresceu na segunda metade parcial e retomou a ponta quando o placar anotava 32 a 31. Eles foram para o intervalo vencendo por 41 a 33. Já no terceiro quarto, o clube de Belo Horizonte conseguiu controlar a reação do time paulista, mas viu seu rival diminuir a distância no marcador em três pontos. O Tricolor conseguiu deixar tudo igual em 74 a 74, com uma bola de longa distância do armador Ricardo Fischer. Porém, o Minas respondeu na mesma moeda com o pivô Rafa Mineiro e seguiu na liderança do placar. Na sequência, a partida voltou a ficar empatada em 84 a 84, com posse final dos mineiros. O argentino Luciano "Chuzito" González errou sua tentativa de longe e, em um contra-ataque rápido, o ala Betinho recebeu do estadunidense Corderro Bennett e sacramentou a vitória do São Paulo no estouro do cronômetro em 86 a 84.