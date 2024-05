Bruno Lobo cai na semifinal e fica fora do pódio no Mundial

No encerramento da disputa do Mundial de Fórmula Kite, na França, o brasileiro Bruno Lobo fechou sua participação fora do pódio da competição internacional. Agora, o velejador de 30 anos seguirá sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, evento multiesportivo que ele se classificou no Mundial do ano passado.

Após terminar entre os 10 primeiros colocados na fase de classificação, Bruno avançou para a disputa por medalhas no Mundial. Por ter ficado no sétimo lugar geral, ele teve que competir em uma das baterias de semifinal, em busca de um lugar na grande decisão. O brasileiro foi apenas o quarto colocado da chave e perdeu a chance de conquistar uma posição no pódio. Axel Mazella, da França, foi quem seguiu para a final. O singapurense Maximilian Maeder levou a melhor na decisão e conquistou o título do torneio. Aos 17 anos de idade, esta é a segunda conquista de Mundial do velejador asiático. O italiano Riccardo Pianosi e Axel Mazella completaram o pódio, enquanto o austríaco Valentin Bontus acabou em quarto lugar. Entre as mulheres, a francesa Lauriane Nolot se sagrou campeã, superando a britânica Eleanor Aldridge e Jessie Kampman, também da França.