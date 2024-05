Guilherme Toldo para no quadro 32 no GP de florete

Fim da linha para o Brasil no Grand Prix de Xangai de florete. Entre a noite de ontem e a madrugada deste domingo (19), o último representante do país na competição, Guilherme Toldo, caiu no quadro de 32 do torneio. O grande vencedor do dia foi Cheung Ka Long, de Hong Kong, que venceu a final diante do estadunidense Gerek Meinhardt.

O torneio de esgrima foi dividido em duas etapas: uma fase com 25 grupos de sete atletas cada, e uma fase eliminatória a partir do quadro 128. Dos 175 participantes da primeira etapa, 123 avançam à segunda fase. Dentre os classificados, os 32 melhores vão diretamente ao quadro de 32.

Na primeira etapa, Guilherme Toldo, número 32 do mundo, venceu todos os seis duelos de seu grupo, e avançou diretamente ao quadro eliminatório de 32. Por lá, enfrentou o francês Pierre Oisel, mas perdeu por 15 a 12. Assim, se despediu da competição com a 37ª colocação geral. Esta foi a melhor posição de um brasileiro no no Grand Prix de Xangai de florete. Antes, Mariana Pistoia e Ana Beatriz Bulcão, no 72º lugar e no 117º, respectivamente, caíram nas primeiras disputas femininas.