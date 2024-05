Brasil vai à cinco finais na primeira sessão da Eindhoven Cup

Quinteto dominante! No segundo dia de disputa da Eindhoven Cup, nos Países Baixos, cinco boxeadores brasileiros derrotaram seus adversários e avançaram à decisão do torneio. Caroline Almeida (50kg), Michael Trindade (51kg), Tatiana Chagas (54kg), Luiz Oliveira (57kg) e Beatriz Ferreira (60kg) foram os atletas que seguiram adiante na primeira sessão deste domingo (19).

Estreando na competição, Carol "Naka" encarou a alemã Georgiana-Diana Podaru no até 50kg. Com uma dominância absoluta, ela venceu a luta por decisão unânime dos juízes. Depois, foi a vez de Tatiana Chagas entrar em ação na categoria até 54kg. Diante da australiana Tiana Echegaray, a brasileira encontrou mais dificuldades que a sua compatriota, mas também levou a vitória em decisão dividida por 3 a 2.

Encerrando a participação brasileira na disputa feminina, Beatriz Ferreira (60kg) mediu forças contra a australiana Tina Rahimi, medalhista de bronze no último Jogos da Commonwealth. Como esperado, a campeã mundial do boxe profissional saiu vitoriosa por unanimidade. Por outro lado, na única derrota do Brasil na primeira sessão, Jucielen Romeu competiu no até 57kg e caiu diante da holandesa Gabriella Wehrheim.