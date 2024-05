Pedro e Henrique ficam com a prata no Futures de Wuhan

Campeões da etapa do Futures de Pingtan, a dupla Pedro e Henrique conquistou mais um ótimo resultado no vôlei de praia. Na madrugada deste domingo (19), os brasileiros foram vice-campeões do Futures de Wuhan. Os grandes vencedores do torneio foram os poloneses Bintang Sofyan, que venceram a final por 2 a 1, com parciais de 17/21, 21/19 e 15/11.

A campanha

A trajetória de Pedro e Henrique no Futures de Wuhan começou na disputa de grupos. Esta primeira fase foi dividida em quatro chaves de três equipes cada. Os brasileiros Pedro Oliveira e Henrique Camboim estiveram no grupo C. Por lá, elas começaram com vitória diante dos chineses Zhou e Xu Zongqi por 2 a 1, com parciais de 16/21, 21/19 e 15/10. Em seguida, carimbaram a vaga às quartas de final após vencerem a dupla australiana Takken e Howat pelo mesmo placar, parciais de 21/17, 11/21 e 19/17.

No sábado, a dupla do Brasil venceu os tailandeses M.Wachirawit e Netitorn por 2 a 0, com as parciais de 23/21 e 21/19. Já neste domingo, venceram os australianos Pearse e Burnett por 2 a 1 (17/21, 21/18 e 15/11) e avançaram à final. Na grande decisão, no entanto, a equipe brasileira perdeu de virada para os poloneses Bintang Sofyan por 2 a 1, com parciais de 21/17, 19/21 e 11/15.