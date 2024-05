Michel Augusto vence duelos no Mundial e garante vaga à Paris

Michel em Paris!

Atual número 24 do mundo, Michel Augusto, foi para os Emirados Árabes com uma missão: conquistar pontos no ranking e garantir a vaga à Paris 2024. E missão dada é missão cumprida! O jovem paulista de apenas 19 anos estreou na categoria de até 60kg com vitória diante de Muhammadsoleh Quvatov (30º), do Tajiquistão, por um waza-ari. Em seguida, venceu o último campeão europeu, Balabay Aghaye (5º), do Azerbaijão, por três shidos.

Em sua última luta, Michel caiu diante do cazaque Yeldos Smetov (26º) por um ippon. Mesmo com a derrota, o brasileiro somou mais 220 pontos no ranking olímpico. Assim, chegou a 2.796 pontos e, matematicamente, pelos resultados dos demais concorrentes no Mundial, não poderá mais ser alcançado.

"Eu queria agradecer a todos que torceram por mim. Eu dei o meu melhor aqui no Mundial, mas não foi dessa vez, eu queria ter saído com a medalha. No entanto, saí com pontos importantes para conquistar minha vaga olímpica", disse Michel.