Judoca Michel Augusto cai nas oitavas, mas garante vaga em Paris-2024

Já nas oitavas de final, o judoca brasileiro perdeu por ippon para o vice-campeão olímpico Yeldos Smetov, do Cazaquistão.

Outros resultados

As brasileiras Larissa Pimenta (52 kg) e Natasha Ferreira (48 kg) também subiram no tatame no Mundial de Judô, e ambas terminaram a competição em 7º lugar.

Larissa venceu a camaronesa Marie Celine Matia e a americana Angelica Delgado nas duas primeiras rodadas, mas perdeu para a italiana Odette Giuffrida nas quartas de final e não passou por Mascha Baillhaus, da Alemanha, na repescagem.

Natasha chegou às quartas de final após vencer Geronay Whitebooi, da África do Sul, e Wakana Koga, do Japão. Nas quartas de final, Natasha sofreu um ippon da judoca Abiba Abuzhakinova, do Cazaquistão, e na repescagem sofreu nova derrota para a atleta portuguesa Catarina Costa.

Natasha ainda tem chances de ir aos Jogos Olímpicos de Paris, mas precisará aguardar outros resultados e o fechamento do ranking, no dia 25 de junho.