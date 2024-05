Brasil domina a Sérvia e fecha a primeira etapa da VNL com 100%

Para fechar a semana com chave de ouro! Mesmo contando com sustos no primeiro set, o Brasil atropelou a Sérvia e venceu por 3 sets a 0 (25/15, 25/19 e 25/19), na manhã deste domingo (19), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A seleção encerrou a primeira etapa da Liga das Nações de vôlei feminino com 100% de aproveitamento.

Zé Roberto Guimarães começou o jogo com Gabi, Júlia Kudiess, Rosamaria, Ana Cristina, Carol, Rosamaria e Nyeme (L). No entanto, Carol sofreu uma torção no tornozelo esquerdo logo no quinto ponto do primeiro set e teve que ser substituída por Diana. Poucos minutos depois, Júlia Kudiess sentiu o joelho e, sem opções - Thaisa e Luzia não foram relacionadas -, Tainara precisou jogar como central.

Domínio brasileiro

Mesmo com as baixas, o Brasil fez um primeiro set dominante diante de uma Sérvia, que é a atual campeã mundial, mas que não contou com uma equipe com sua equipe completa. Júlia Bergmann chegou a jogar a reta final da parcial como oposta, uma vez que Kisy também estava fora da partida. Ainda assim, o Brasil conseguiu a vitória por 25/15.