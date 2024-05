Felipe Okano dá adeus ao WTT Youth Contender de Platja D'Aro

Fim da linha para o Brasil no WTT Youth Contender de Platja D'Aro. O jovem Felipe Okano perdeu no começo da manhã deste domingo (19) para o italiano Nicholas Fama, nos 16 avos de final, por 3 a 1, e está eliminado na categoria.

O jovem brasileiro, que vinha de vitória contra o espanhol Danel Inchausti pelo placar de 3 a 1, não foi páreo para o top-300 do ranking mundial de jovens do tênis de mesa, Nicholas Fama. Com parciais de 7/11, 4/11, 11/8 e 4/11, Felipe Okano deu adeus ao WTT Youth Contender de Platja D'Aro na categoria solo masculino sub-15.