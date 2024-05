Nícolas Sessler finaliza no top-25 do Tour of Hellas

Após a quinta e última etapa do Tour of Hellas de ciclismo de estrada, na Grécia, o brasileiro Nícolas Sessler terminou sua campanha no torneio na 24ª colocação geral. O ciclista de 30 anos repetiu o resultado positivo do início do mês, quando também conquistou uma posição no top-25 do Grande Prêmio de Portugal. Na Espanha, Tota Magalhães fechou em 48º na Volta de Burgos.

Após um bom resultado na penúltima corrida, Nícolas terminou mais uma vez junto com o pelotão da frente. Ele, que representa o filipino Victoria Sports Cycling Team, completou o trajeto de 132,54 quilômetros em 38º, no tempo de 2h48min35s, o mesmo do campeão da prova: o polonês Bartosz Rudyk. Os italianos Luca Colnaghi e Attilio Viviani completaram o pódio neste domingo (19).

Ao final do Tour of Hellas, Nícolas Sessler encerrou sua participação na 24ª posição da classificação geral, atingindo o somatório de 18h02min56s. O austríaco Riccardo Zoidl terminou com o título do campeonato, com 17h55min32s. Hermann Pernsteiner, também da Áustria, e Valerio Conti, da Itália, fecharam nas segunda e terceira colocações, respectivamente. Além disso, destaque para o desempenho do equatoriano Jefferson Alveiro Cepeda, melhor ciclista da América do Sul na 13ª posição.