Audi lança A4 e A5 com tração nas 4 rodas; veja preços e equipamentos

A versão S line acrescenta função de memória para o banco do motorista, soleira nas portas com alumínio, teto da cabine com revestimento preto, sistema de sim com dez alto-falantes e potência de 180 W e retrovisores com rebatimento elétrico.

Imagem: Divulgação

Já o Audi A4 está disponível nas versões: A4 Sedan 2.0 TFSI Prestige quattro (R$ 333.990) e A4 Sedan 2.0 TFSI S line quattro (R$ 359.990). O conjunto mecânico é o mesmo do A5.

A versão Prestige recebe bancos traseiros rebatíveis, faróis full LED, lanternas traseiras em LED e indicador dinâmico nas setas (também presentes no A5).

Há também ar-condicionado automático, seletor de modos de condução, assistente de freio de estacionamento com auto-hold, bancos dianteiros elétricos de couro sintético, rodas de 18 polegadas, e painel digital de 12,3 polegadas.

A versão S line tem rodas de 19 polegadas, função de memória para o banco do motorista, controle de cruzeiro adaptativo e aviso de saída de faixa.