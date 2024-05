Irmãs Takahashi avançam à semi do WTT Contender do Rio

As irmãs Giulia e Bruna Takahashi derrotaram as francesas Oceane Guisnel/Stephanie Loueillette 3 sets a (11/8, 11/8 e 11/3), na tarde desta sexta-feira (24), e se classificaram para a semifinal do torneio de duplas mistas do WTT Contender do Rio de Janeiro. É a primeira vez que elas chegam tão longe em um evento do circuito mundial de tênis de mesa. Já na chave masculina, Vitor Ishiy e Guilherme Trodoro também avançaram. Outras quatro duplas perderam e foram eliminadas da competição.

Cabeças de chave número dois, Giulia e Bruna fizeram uma partida dominante diante das francesas. Elas tiveram o controle do placar a todo momento, desde o primeiro set, e não tomaram sustos ao longo da partida. Assim, venceram e carimbaram vaga na semi, que acontecerá neste sábado (25). As brasileiras enfrentarão as japonesas Honoka Hashimoto/Hitomi Sato ou as alemãs Sabine Winter/Xiaona Shan.

Bruna tem 23 anos de idade, enquanto Giulia tem 19 anos. As duas são as principais mesa-tenistas do país na atualidade, mas ainda disputam poucos torneios do circuito juntas. Bruna é a 17ª colocada do ranking mundial individual, enquanto Giulia aparece em 87º lugar. Neste ano, caíram na estreia do Smash de Singapura e do Saudi Smash. No ano passado, foram medalhistas de prata no Pan de Santiago-2023.