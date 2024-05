Roland Garros vai contar com seis brasileiros na chave principal

O Brasil vai contar com seis atletas na chave principal do simples em Roland Garros. Nesta sexta-feira (24), Felipe Meligeni, Thiago Monteiro e Laura Pigossi furaram o qualifying do torneio e completaram a soma expressiva. Antes deles, o país já contava com Bia Haddad, Thiago Wild e Gustavo Heide, que também furou o quali.

A primeira vaga na chave principal também marcou redenção e a estreia de Felipe Meligeni em Roland Garros. Após perder a última rodada do qualificatório em 2021 e 2023, o tenista paulista conseguiu furar e vai debutar no Major francês. Contra o português Jaime Faria, Meligeni dominou a partida e despachou o rival com parciais de 6/4 e 6/2 em 1h04min. Por outro lado, se Meligeni vai jogar o Grand Slam de saibro pela primeira vez na carreira, Thiago Monteiro vai participar pela sexta. Na última rodada do quali, o número 2 do Brasil e 84 da ATP confirmou o favoritismo diante do espanhol Daniel Rincon. Monteiro conseguiu três quebras no primeiro set e duas no segundo para vencer. por 6/4 e 6/2. Seu melhor resultado em Roland Garros foi a terceira rodada em 2020.