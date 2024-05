Ana Patrícia e Duda vencem lituanas e vão às quartas em Espinho

Na etapa de Espinho do Elite 16, principal circuito internacional de vôlei de praia, as brasileiras Ana Patrícia e Duda venceram sua terceira partida na fase de grupos do torneio e se classificaram às quartas de final. Outras quatros parcerias do Brasil também superaram a etapa inicial, mas terão que passar pela repescagem. No Futures de Battipaglia, na Itália, Pedro/Henrique abriram com dois triunfos na chave masculina.

Depois de iniciarem com duas vitórias na abertura da competição, Ana Patrícia e Duda encerraram sua participação na fase de grupos com mais um triunfo. Elas bateram Raupelyte/Paulikiene, da Lituânia, pelo placar de 2 a 0 (21/13 e 21/14). Dessa forma, a dupla finalizou na primeira colocação do grupo A, avançando diretamente às quartas de final. Ana e Duda retornarão às quadras já neste sábado (25), às 12h, ainda sem adversárias definidas. Também no feminino, Bárbara Seixas/Carol Solberg e Tainá/Victoria seguiram adiante para a fase de repescagem. Nesta sexta-feira (24), a primeira dupla perdeu seus dois confrontos, diante das italianas Gottardi e Menegatti e das espanholas Álvarez e Moreno. Porém, por conta do triunfo no dia de abertura, elas conseguiram sua classificação. Já Tainá e Vic, foram superadas pelas holandesas Stam/Schoon. Agora, as brasileiras enfrentarão, respectivamente, Hüberli/Brunner, da Suíça, e Xue/Xia, da China.