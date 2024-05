Malacarne e Morgen são top-20 na etapa de Nové Mesto

Alex Malacarne e Giuliana Morgen disputaram suas primeiras provas na etapa de Nové Mesto da Copa do Mundo de mountain bike. A competição na República Tcheca começou nesta sexta-feira (24) e os dois brasileiros participaram do short track (XCC) da categoria sub-23. Ambos terminaram dentro do top-20, com Malacarne em 14º lugar de masculino e Morgen na 20ª posição do feminino.

Para cruzar a linha de chegada na 14ª posição, Alex Malacarne precisou fazer uma disputa acirrada com outros quatro atletas. O dinamarquês Vederso Solvhoj foi o único que terminou à frente do brasileiro, enquanto o canadense Owen Clark e o francês Tobias Lillelund. Todos marcaram 20min36s no cronômetro e a diferença ficou nos décimos de segundos. O norte-americano Riley Amos venceu a prova e os suíços Dario Lillo e Luke Wiedmann completaram o pódio.