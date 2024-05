Brasileiros se aproximam de vaga no Pré-Paralímpico da Tailândia

Arabian e Parinos passam da fase de grupos

Lucas Arabian jogou as duas últimas partidas da fase de grupos e encerrou com uma vitória e uma derrota. O revés veio diante de Tatok Hardiyanto, da Indonésia, enquanto o triunfo contra o egípcio Hassan Tolba. Nas quartas de final, bateu o turco Hamza Caliskan por 3 a 1 (9/11,11/9, 11/6 e 11/5) e agora vai jogar contra o britânico Jack Spivey por uma vaga na decisão.

Jennyfer Parinos venceu o duelo direto pela segunda vaga do grupo 2 da classe 9 contra a cazaque Altynay Yerzhankyzy. A vitória foi suada e veio no último set: 3 a 2 (11/9, 8/11, 11/9, 6/11 e 11/6). Com isso, ficou em segundo lugar na chave e se garantiu na semifinal. Ela vai enfrentar a sul-coreana Kun-Hea Kim.

Fabio Silva também fechou a primeira fase com vitória. Pela classe 3, o brasileiro duelou contra o cazaque Terlan Kaziyev e venceu por 3 a 1 (12/10, 11/7, 10/12 e 11/3). Como resultado, ele terminou como líder de seu grupo e avançou direto às quartas de final. Seu próximo rival é o eslovaco Mladen Ciric.

Brazucas eliminados

Além das vitórias, o dia também marcou o fim do sonho paralímpico para outros brasileiros. Carla Maia (classe 1-2), Lucas Carvalho (classe 9) e Aline Ferreira (classe 7) perderam nas quartas de final e se despediram do Pré-Paralímpico de tênis de mesa. Na classe 10, Gabriel Antunes venceu sua última partida na fase de grupos, mas ficou de fora da zona de classificação e também acabou eliminado.