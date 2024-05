Lucas Verthein para nas quartas da Copa do Mundo de Remo

O remador Lucas Verthein entrou em águas internacionais nesta sexta-feira (24) para mais uma importante competição na sua preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro participou da segunda etapa da Copa do Mundo de Remo, desta vez em Lucerna, na Suíça. Por lá, ele avançou às quartas de final do Single Skiff, mas ficou na quarta colocação de sua bateria e não disputará a 'semifinal A' da competição.

A Copa do Mundo é uma série anual de três regatas. A fase eliminatória, com 25 remadores inscritos, divididos em seis baterias, classifica os três primeiros de cada uma delas para as quartas de final. Em seguida, mais quatro baterias para classificar os três primeiros de cada uma para as semis. Por fim, duas séries de semifinais decidirão os finalistas do torneio.

Na primeira etapa da Copa do Mundo de Remo, em Varese, na Itália, Lucas Verthein terminou no Top 10 na categoria Single Skiff, chegando às semifinais e figurando no nono lugar geral. Principal nome do país na modalidade, ele não poderá repetir o resultado nesta edição de Lucerne.