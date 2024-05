Otávio Gonzeli conquista título do Pan-Americano sub-23

O Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio mais uma vez no Campeonato Pan-Americano de ciclismo de estrada. Na competição realizada em São José dos Campos, interior de São Paulo, Otávio Gonzeli faturou o título da categoria sub-23 masculina nesta sexta-feira (24). O país ainda contou com mais três ciclistas no top-15.

A vitória de Otávio Gonzeli foi conquistada no sprint final da corrida. O brasileiro de 22 anos brigou com colombiano Jaider Muñoz e o mexicano José Ramón Muñiz pela primeira posição. Ele levou a melhor por uma margem bem pequena e completou o trajeto de 159,4km em 3h02min24s. Muñoz levou a prata, enquanto Muñiz o bronze. Vinicius Santos, Victor de Paula e Werik Domingos não subiram ao pódio, mas terminaram entre os primeiros pelotões do Pan-Americano sub-23. Vinicius chegou em 9º lugar, Victor na 11ª posição e Werik na 14ª colocação para fechar a lista de brasileiros entre os 15 primeiros da prova. Além disso, o Brasil ainda contou com Gabriel Sousa fechando com 26º colocado.