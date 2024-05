Brasil estreia com uma vitória e uma derrota na Malmö Cup

A Seleção Brasileira feminina de goalball estreou, nesta sexta-feira (24), na Malmö Cup. O Brasil fez dois jogos pelo Grupo B, na primeira partida perdeu contra o Canadá por 4 a 2. Em seguida, vitória diante da Ucrânia com direito a goleada por 10 a 0. O tradicional torneio segue em disputa até este domingo (26).

Nas duas partidas, a Seleção começou com Gaby de pivô e Dani Longhini e Moniza nas alas. Mas rodou o elenco todo, com as entradas de Jéssica, Kátia e Geovanna. Diante das canadenses, as meninas desperdiçaram algumas penalidades e acabaram perdendo pelo mesmo placar da semifinal do Parapan de Santiago 2023, no Chile: 4 a 2. Jéssica fez os dois gols brasileiros. Depois, contra as ucranianas, a equipe praticamente não cometeu erros e fechou o "game" de 10 a 0 com três gols de Dani, três de Jéssica, dois de Moniza, um de Kátia e um de Gaby.

"Achei um bom jogo, foi importante a vitória para nossa continuidade na competição. Fiquei feliz com a melhora dos nossos arremessos e com o sistema defensivo do time", disse a ala Dani Longhini, na entrevista para a transmissão oficial do evento.