Ana Paula revela emoção e frustação após ser campeã Mundial

Pode-se dizer que a conquista do Campeonato Mundial de handebol feminino em 2013 foi um dos grandes feitos do esporte brasileiro na década passada. A campanha histórica na Sérvia marcou uma geração de jogadoras e colocou holofotes em uma modalidade pouco reverenciada no país. Ana Paula Rodrigues ganhou status de lenda como uma das protagonistas daquela seleção. Durante o Sem Limites, ela relembrou todos os sentimentos do título, mas se disse frustrada com os rumos do handebol nos últimos anos.

https://www.youtube.com/watch?v=JtGCvqvu31k&t=34s

Euforia após a conquista

"Eu lembro que no dia seguinte ao jogo, eu abri a janela do hotel e gritei "Eu sou campeã do Mundo!". Para todo lado que ia, gritava "Eu sou campeã do Mundo!". Falei que quando chegasse no Maranhão, eu iria passar o Natal com a minha medalha no peito, não vou tirar essa medalha", disse Ana Paula. Ela marcou quatro gols na vitória por 22 a 20 contra as anfitriãs na decisão.