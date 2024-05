Brasileiras param nas primeiras rodadas do Grand Prix de Xangai

Começou, entre a noite de ontem e a madrugada desta sexta-feira (17), o Grand Prix de Xangai de florete. O Brasil levou três esgrimistas para as disputas na China. Por lá, Ana Beatriz Bulcão e Mariana Pistoia caíram nas primeiras rodadas, e estão eliminadas do evento. Guilherme Toldo irá estrear na competição na madrugada deste sábado (18).

Número 48 do mundo, Mariana Pistoia começou as eliminatórias do florete pegando 'bye' na primeira rodada. Em seguida, enfrentou a francesa Marion Rousseau (258º) no quadro de 64. No entanto, perdeu de forma surpreendente o confronto por 15 a 13 e se despediu do torneio. Já a Ana Beatriz Bulcão, 63º do ranking mundial, caiu na primeira rodada. Ela enfrentou Valerie Cheng (55º), de Hong Kong, e perdeu por 15 a 11.

Por fim, vale lembrar que Mariana Pistoia já está classificada aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A esgrimista gaúcha garantiu a vaga após vencer o Pré-Olímpico das Américas. A vitória veio de maneira eletrizante, em embate diante da venezuelana Isis Gimenez. Assim, a participação da atleta no Grand Prix de Xangai faz parte de sua preparação para a Olimpíada.