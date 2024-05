Romboli e Zormann caem para favoritos nas quartas de Turim

No segundo set, a tônica da partida prevaleceu. Ambas as duplas mantiveram o bom aproveitamento nos games de serviço. Entretanto, mais uma vez, o alemão e o britânico foram cirúrgicos para conquistar uma quebra. Ela veio no quinto game e administraram a vantagem no saque até confirmarem a vitória.

Com a campanha feita no Challenger de Turim, Fernando Romboli e Marcelo Zormann somaram 25 pontos no ranking da ATP. Na lista de especialistas em duplas da próxima semana, Romboli pode aparecer na 89ª posição e Zormann em 92º lugar.