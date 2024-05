July Ferreira é 2º lugar dos 1500m em Meeting da Espanha

Atletas brasileiros entraram em ação nesta sexta-feira (17) para a disputa de torneios de Atletismo na Europa. Buscando somar pontos no ranking para reta final da corrida olímpica, Lorraine Martins, Gabriel Constantino, Allan Wolski, July Ferreira, Matheus Américo e Kaio Bastos participaram de competições no Chipre e na Espanha. July teve o melhor resultado entre eles ao terminar na segunda posição dos 1500m no Memorial José Luis Hernandez.

Em Pamplona, na Espanha, July Ferreira da Silva correu a final dos 1500m para 4min21s69. July só ficou atrás da grega Anthy-Koraini Kiriakopoulou, que venceu marcando 4min18s65. Jihad Essoubai El Idrissi completou o pódio da prova na terceira posição com 4min22s69. Ainda no Meeting Memorial José Luis Hernandez, Matheus Américo Pessoa e Caio Bastos competiram nos 800m masculino. Matheus conseguiu subir no pódio com o terceiro lugar ao cruzar a linha de chegada marcando 1min50s12. Kaio veio logo depois, em quarto lugar, com 1min50s42.