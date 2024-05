Chuvas adiam Inter e São Paulo pelo Brasileirão Feminino

Com o adiamento da partida, a delegação do São Paulo no Rio Grande do Sul ficou concentrada no hotel, fazendo apenas trabalhos físicos na academia. A equipe deve retornar à capital paulista. Já o Internacional vai se preparar para o duelo contra a Ferroviária. A previsão é de que o tempo adverso no estado permaneça até a próxima sexta-feira (3). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu uma nova data para o confronto.

Além do Brasileirão Feminino, as chuvas no Rio Grande do Sul também provocaram o adiamento do Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom e Caiaque Cross. O evento estava agendado para acontecer neste fim de semana, no município de Três Coroas, mas a Defesa Civil regional recomendou a remarcação. Dessa forma, a competição está programada para o fim do mês.