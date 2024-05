Ágatha e Rebecca furam quali do Elite 16 de Brasília

Começou o Elite 16 de Brasília! Na abertura da terceira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, as brasileiras Ágatha Bednarczuk e Rebecca Cavalcante superaram a chave qualificatória e entrarão no evento principal a partir da próxima quinta-feira (2). Por outro lado, outra oito duplas de atletas do Brasil se despediram precocemente do torneio.

Abrindo sua participação na capital federal, Ágatha e Rebecca estrearam vencendo as finlandesas Ahtiainen/Lahti pelo placar de 2 a 0 (21/18 e 21/16). Depois, na segunda rodada do qualificatório, elas derrotaram as suíças Anouk Vergé-Depré e Joana Mäder também por 2 a 0 (21/12 e 21/15). Agora, com a classificação, as brasileiras disputarão a chave B da fase de grupos, ao lado de Hughes/Cheng (Estados Unidos), Xue/Xia (China) e Hüberli/Brunner (Suíça).

Ainda no feminino, Elize Maia e Thâmela pararam na segunda partida do qualificatório. Na estreia, triunfo sobre as compatriotas Taiana Lima e Talita por 2 a 0 (21/17 e 21/14). Porém, na sequência, elas caíram diante das alemãs Ittlinger/Borger, dupla 16ª colocada do ranking mundial, que venceu o confronto pelo placar de 2 a 0 (21/14 e 21/13). A parceria da Alemanha também eliminou as brasileiras Carol Horta e Ana Luiza.