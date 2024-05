André/George e Duda/Ana Patrícia iniciam com 100% em Espinho

Mesmo com uma rodada para o fim da fase de grupos, o Brasil já tem duas equipes classificadas para a fase eliminatória do Elite 16 de Espinho. Nesta quinta-feira (23), André/George e Duda/Ana Patrícia venceram seus dois primeiros jogos e se garantiram no mata-mata. Outras equipes também têm situação bem encaminhada.

Líderes do ranking feminino, Duda e Ana Patrícia começaram o dia vencendo as suíças Hüberli e Brunner por 2 a 0 (21/18 e 22/20). Na sequência, garantiram a primeira posição do grupo batendo Tina e Anastasija, da Letônia, no tie-break (21/18, 14/21 e 15/10). Duda/Ana Patrícia ainda joga contra as lituanas Raupelyte e Paulikiene na última rodada buscando confirmar a ponta e ir direto às quartas de final. Melhor dupla brasileira no ranking masculino, André e George não tiveram muitos problemas para passar pelos portugueses Pedrosa e Campos na estreia: 3 a 0 (21/15 e 21/16). Na segunda rodada, levaram a melhor no duelo direto pela ponta do grupo com Evandro e Arthur. A vitória também veio em sets diretos (21/16 e 21/13). Eles buscam confirmar vaga nas quartas contra Evans e Budinger, dos Estados Unidos.