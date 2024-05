Em jogo movimentado, Palmeiras vence a Ferroviária pelo Paulista

Na partida que encerrou a primeira rodada do Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras derrotou a Ferroviária por 3 a 2, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP. Com o resultado, a equipe alviverde se colocou na quarta colocação geral, atrás dos seus rivais por conta do critério de saldo de gols.

Sobre o confronto O Palmeiras começou a partida pressionando o adversário em busca do seu gol. Logo aos cinco minutos, a meia Brena arriscou na cobrança de falta e a bola sai para fora. Depois, aos 11, a jovem Dudinha invadiu a área e finalizou forte, mas acertou o travessão. Após muita insistência, o Verdão balançou as redes com a ponta Tainá Maranhão, que passou pela defesa em velocidade e chutou cruzado para fazer 1 a 0. Na volta do intervalo, o time alviverde ampliou com menos de três minutos. Tainá Maranhão tocou para o meio e Brena anotou um golaço com uma batida perfeita no ângulo da meta defendida pela goleira Luciana. Porém, a Ferroviária respondeu pouco tempo depois. A ponta Micaelly fez linda jogada pela esquerda e rolou para a volante Cris. Ela serviu a meia Duda Santos, ex-Palmeiras, que bateu no cantinho para diminuir.