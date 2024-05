Brasil faz dobradinha na categoria Júnior do Pan-Americano

Na disputa feminina, a decisão ficou no sprint final, terminando com a vitória da colombiana Luciana Betancur, com o tempo de 1h47min57s222. O segundo lugar foi da chilena Javier Muñoz, enquanto a uruguaia Florência Agazzi levou o bronze. A brasileira Catherine Vieira ficou na quarta posição, também fechando no primeiro pelotão.

Prova da Elite

Na estreia da Elite masculina no Pan-Americano, a Colômbia levou a melhor. O ciclista Walter Vargas foi o mais rápido após as três voltas no circuito e conquistou o seu quinto título do Contrarrelógio Individual. Ele completou a prova com o tempo de 42min44s880, seguido pelo panamenho Franklin Castilho (43min59s472) e pelo venezuelano Orluis Sanabria (44min14s022). Diego Mendes foi o melhor brasileiro na disputa e ficou em sétimo lugar, na marca de 45min50s980. João Pedro Rossi (46min41s725), por sua vez, terminou na 11ª colocação.

Nesta sexta-feira (24), a programação do evento prevê a prova de Resistência para a categoria Sub-23 masculina, a partir das 10h, no horário de Brasília-DF. O Brasil terá os seguintes representantes: Gabriel Silva, Otávio Gonzelli, Pedro Freitas, Victor César de Paula, Vinicius Silva e Werik Kauã.