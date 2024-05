Rosângela Santos é ouro nos 100m do Heino Lipp Memorial

Título do Brasil na Estônia! A velocista Rosângela Santos, de 33 anos, conquistou a medalha de ouro nos 100m rasos do Heino Lipp Memorial de atletismo. Bronze no revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, ela segue atrás da classificação para a Olimpíada de Paris. Além disso, outros dois atletas do país subiram no pódio no torneio.

Rosângela Santos completou a disputa feminina no tempo de 11s37, muito abaixo do seu recorde pessoal (e sul-americano), que é de 10s91, alcançado durante o Mundial de 2017. O índice olímpico para Paris-2024 é 11s07. A brasileira buscará atingir a marca até o fim do período de classificação, já que está longe da disputa por uma vaga através do ranking mundial. A finlandesa Lotta Kemppinen (11s40) e a estoniana Miia Ott (11s66) completaram o pódio do Heino Lipp Memorial. No salto em distância entre as mulheres, Eliane Martins levou a medalha de prata. Segunda colocada nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, ela finalizou com a marca de 6,39m, sendo superada pela estoniana Liisa-Maria Lusti, que bateu 6,49m. A ucraniana Olha Korsun (6,24m) ficou com o bronze. Do mesmo modo, no masculino, Lucas Marcelino dos Santos também acabou na segunda posição, fechando a prova com 7,92m. O grande campeão foi o sul-africano Nikithemba Hani (7,95m). Victor Gabriel Ramos terminou em 10º.